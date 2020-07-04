حظك اليوم السبت 4-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يرتبط علم الأبراج بالفلك ارتباطًا وثيقًا، ويختلف كل برج عن غيره باختلاف الدائرة التي يقع بها، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر وعطارد في وضع معاكس ويدفعك ذلك للتمسك برأيك، فلتكن أكثر مرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

نجاح علاقاتك اليوم ينبع من سلوكك، لذا تحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بالجرأة، تحقق تطورا وقد تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو توطد علاقتك بجهات أجنبية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس تدعمك وقد تعيش مغامرة عاطفية أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال وعليك أن تتعامل باتزان في عملك ونفقاتك من أجل تأمين مستقبلك واليوم مناسب للتخطيط لذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك ويجعلك ذلك مرنا في علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تضع نفسك مكان الشخص الآخر كي تتفهم وجهة نظره.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا عليك أن تجتهد من أجل إصلاح علاقتك بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك اليوم ألا تتحامل على نفسك ولا تبالغ فيما تنتظره ممن حولك واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تشعر بالتشوش وعدم النظام، الزم الكتمان ولا تعط الثقة إلا للمقربين.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس في منزل أصدقاء العمل يجعلك تتمتع بكل الطاقة والثقة وتزدهر روحك الابتكارية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بالحب والتفاهم والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، كن هادئا أمام الاستفزاز وعالج الأمور بليونة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تنافر القمر مع عطارد قد يجعلك تبدو سوداويا، وعليك أن تنظر إلى الجانب الجيد للأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك يقظة وحضورا ويجعلك تشعر بسعادة كبيرة وتقضي أوقاتا عائلية حلوة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تتألق اليوم بجاذبية شديدة وتسعد بدعم من يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر وعطارد متنافران في منزلي المال وينصحك الفلك أن تنتبه للتوفير وعدم تبديد المال.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تأن في خطواتك حتى ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر يجعلك متفائلا وتعرف اليوم كيف تغير قوانين اللعب لصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بالهدوء والجمال والسحر وتستطيع أن تؤثر بشدة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تنافر القمر وعطارد في منزلي الصحة يطالبك اليوم بالعناية والالتفات لصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يدعم اليوم علاقتك بأصدقاء العمل وقد تجمعك بهم أفكار بناءة وترتفع معنوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ويجعلك ذلك مشوشا في بعض المواقف التي تربطك بالأهل والأقارب والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.