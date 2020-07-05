حظك اليوم الأحد 5-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس يحب قضاء وقتًا أطول مع شريك الحياة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي في منزل المال والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى أيضا في قراراتك وخطواتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط المريخ في منزل العلاقات يساعدك على تحسين علاقاتك وقد تركز طاقتك للحفاظ على من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس عاصي الحلاني، ويوافق تاريخ ميلاده 28 نوفمبر.