حظك اليوم الأحد 5-7-2020 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

تحب أنثى برج الجدي الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي في برجك وفي مواجهتك الشمس مما يجعلك تميل للعصبية ومن المهم ألا تتسرع في إظهار غضبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تأنّ اليوم في انفعالاتك.. الوضع الفلكي قد يدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.