حظك اليوم الأحد 5-7-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

من أبرز صفات مولود برج الحوت أنه كتوم لأسرار الآخرين ويحافظ عليها دائما، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الخسوف الجزئي للقمر في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يساعدك الفلك اليوم أن تعبر عما بداخلك وأن تستشير شخصا مخلصا.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.