"قضاة مصر" يطالب "التوك شو" بالصمت في قضية التحرش حتى انتهاء التحقيق

طالب المستشار رضا محمد السيد، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك كل برامج "التوك شو" بالتوقف عن تداول قضية المدعو أحمد بسام زكي، طالب الجامعة الأمريكية والمتهم بالتحرش والاغتصاب لعدد كبير من الفتيات، قائلًا: "أتمنى عدم الحوض في هذا الأمر مرة أخرى، هناك نيابة عامة وهو جهاز عظيم يقوم بدوره على أكمل وجه".

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه لا يجب الخوض في هذه التحقيقات بأي شكل طالما هي الآن بيد النيابة العامة، وهي أمينة على الدعوى، "أدعو الجميع إلى الالتزام بالصمت لحين صدور بيان واضح من النيابة العامة تكشف فيه التفاصيل الكاملة للجميع".

وتابع: " عندما رجعت المداخلات هناك الكثير من الدخول في تفصيلات وشهود ووقائع، لو تكرمتم يجب الصمت عن هذا الحديث الآن، الامر في يد النيابة العامة وهي الأقدر أن تزن هذه الادلة بميزان العدل وليس بميزان الفيس بوك، ده مشهد أنا أراه عبثيا لا يجوز بأي شكل كان، عندما تتولى النيابة العامة التحقيقات يجب على الجميع الصمت، تحدثوا عن أمر التحرش بشكل عام، ولكن الحديث عن وقاعة بعينها قيد تحقيق لا تقبله أعراف".