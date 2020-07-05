"صحة مطروح" تستقبل أطباء من جامعة الأزهر لسد عجر التخصصات النادرة

استقبل الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أساتذة جامعة الأزهر في مستشفى العلمين النموذجي بحضور الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى العلمين، من مختلف التخصصات الطبية أهمها جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية، في إطار بروتوكول وزارة الصحة وجامعة الأزهر؛ لسد العجز بمستشفيات المحافظة في التخصصات النادرة.

وقال البلتاجي، اليوم، إن مديرية الصحة في مطروح تحرص على استقدام أساتذة الجامعات المصرية للعمل بمستشفيات المحافظة، والاستفادة من خبراتهم في سد العجز بالتخصصات المختلفة، وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي محافظة مطروح.

وأضاف أن المديرية تضع خطة للارتقاء بجميع الخدمات الطبية في مستشفيات المحافظة والمراكز الطبية.