تركيا تواصل عدوانها في ليبيا وتنقل عتادها إلى قاعدة الوطية العسكرية

تواصل تركيا عدوانها على الأراضي الليبية، حيق بدأت القوات التركية أعمالها في نقل العتاد الخاص بالقواعد العسكرية إلى قاعدة الوطية بليبيا، وأسست نظامين دفاعيين جويين "م آي إم-23 هوك" في قاعدة الوطية بالأراضي الليبية، وفقًا لما نشره موقع "تركيا الآن".

من جهة، ذكرت صحيفة "يني شفق" الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن تركيا تعتزم إنشاء قاعدتين عسكريتين في ليبيا.

وتهدف الجهود التركية إلى أن تكون قاعدة الوطية الجوية العسكرية متاحة لبناء تركيا قاعدة جوية فيها، وسيتم اتخاذ خطوات مشابهة في ميناء مدينة مصراتة، لبناء قاعدة بحرية، مع تحصين قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة والأنظمة الجوية.

من جهته، تحدى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، المجتمع الدولي والسيادة الليبية، بالحديث عن فرض السيادة التركية على الأراضي الليبية، كاشفًا عن خبايا نظامه الخبيثة بقيادة رجب طيب أردوغان بالبقاء في ليبيا إلى الأبد.

جاء ذلك خلال تفقد خلوصي أكار، للجنود الأتراك في ليبيا، في زيارة لسفينة حربية تركية قبالة السواحل الليبية، وقال "نقوم بكل ما علينا من واجبات في البحر أو البر أو حتى في الوطن الأزرق، في أي مكان لنا عليه سيادة. فلنا مع المنطقة تاريخ مشترك يمتد لـ500 عام. وأجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنقوم بكل ما يجب علينا أن نقوم به من أجل العدالة والحق، وفي إطار القانون الدولي، وسنبقى هنا إلى الأبد مع إخواننا الليبيين".

كان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، قد التقى جنود القوات المسلحة التركية المتمركزين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الليبية، وذلك خلال جولة تفقدية لسفينة مجموعة المهام البحرية التركية "تي سي جي غيرسون" المسؤولة عن تنفيذ العمليات بالبحر الأبيض المتوسط.