مصادر بعزل أبوخليفة: رجاء الجداوي عانت من تدهور شديد في التنفس قبل وفاتها

كشف مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، عن أن الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها للمستشفى في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي كانت تعاني من تدهور شديد في التنفس وخاصة بعد أيام قليلة من دخولها المستشفى، حيث تم نقلها بعد 9 أيام فقط إلى العناية المركزة وتركيب جهاز تنفس سيباب ثم جهاز تنفس حنجري متصل بأنبوب أنفي لتوصيل الأوكسجين للرئتين والذي قل إلى 50 وكان لابد من زيادته إلى 85 لكي تتنفس بشكل طبيعي.

وأشار المصادر، إلى أن جهاز التنفس الحنجري كان يسبب لها ألمًا شديدا لذلك كان لابد من أدوية مهدئة تنام بعدها حتى لا تشعر بالألم وكانت تظل فترة نائمة وأن مشكلتها لم تكن مع فيروس كورونا، ولكن كانت مع الأشد ألما وهو تليف الرئتين والتنفس بصعوبة، وبالرغم من ذلك تم حقنها ببلازما المتعافين بحسب البروتوكول الصحي "لجنة مكافحة كورونا" مع وزارة الصحة، لكن لأن الموضوع لا يخص الفيروس وحدة لذلك لم تؤثر منح بلازما المتعافين على الحالة.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي دخلت مستشفى عزل أبوخليفة منذ 43 يوما قضت منهم 34 يوما في العناية المركزة، و9 أيام أولى في العناية العادية، وتم نقلها بعد هذه المدة للعناية المركزة بالدور الأول من المستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة ومنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وآلام في الصدر وضيق في التنفس وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، ثم حقنها ببلازما المتعافين وأجرت 3 مسحات كلها إيجابية للفيروس، وتوفت اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما وسوف يتم دفنها بمقابر الأسرة بالبساتين.