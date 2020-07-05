حميد الشاعري ناعيا رجاء الجداوي: وداعا يا غالية

نعى الفنان حميد الشاعري، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وقال الشاعري عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "وداعا يا غالية.. وداعا يا راقية.. وداعا يا دائمة الابتسام.. وداعا يا كل حاجة جميلة.. وداعا رجاء الجداوي".

وغادرت منذ قليل، أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، القاهرة متجهة إلى محافظة الإسماعيلية، لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل لدفنها في القاهرة.

ومن المقرر أن تدفن الفنانة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.

وأجرت الفنانة القديرة 3 مسحات تبين إيجابيتهم، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية.