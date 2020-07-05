مصادر بعزل أبوخليفة: تغسيل الفنانة رجاء الجداوي في المستشفى

أكدت مصادر بمستشفى أبوخليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، أن تغسيل الفنانة الراحلة رجاء الجداوي سيتم عن طريق إحدى الممرضات من ضمن الطاقم الطبي المعالج لها داخل المستشفى وسوف يتم تسليم جثمانها في وجود ابنتها أميرة مختار لتدفن بمدافن الأسرة بالقاهرة عن طريق الطب الوقائي.

وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد دخلت مستشفى عزل أبوخليفة منذ 43 يوما قضت منهم 34 يوما في العناية المركزة، و9 أيام أولى في العناية العادية، وتم نقلها بعد هذه المدة للعناية المركزة بالدور الأول من المستشفى بعد تعرضها لبعض الأعراض الشديدة ومنها ارتفاع شديد في درجة الحرارة وآلام في الصدر وضيق في التنفس وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسباب لنقل الهواء إلى الرئتين عبر الفم أو الأنف، وتم حقنها ببلازما المتعافين وأجرت 3 مسحات كلها إيجابية للفيروس، وتوفيت اليوم الأحد، عن عمر يناهز 82 عاما وسوف يتم دفنها بمقابر الأسرة بالقاهرة.