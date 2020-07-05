فنانو الإسماعيلية ينعون رجاء الجداوي: خسارة للفن والإنسانية

قال الفنان فوزي الجمل قائد فرقة الصامدين بالإسماعيلية، أحد أهم عازفي السمسمية "لـ الوطن"، إن الفنانة رجاء الجداوي خسارة للفن والإنسانية، مشيرا إلى أنها كانت محبة لمنطقة القناة والإسماعيلية تحديدا والتي ولدت فيها وخرجت منها وهي طفلة للقاهرة لتعيش مع خالتها الفنانة الراحلة تحية كاريوكا.

من جانبه قال الفنان يحيى مولر، قائد فرقة تراث السمسمية بفرع ثقافة الإسماعيلية، إن "الفنانة رجاء الجداوي من محبي فن السمسمية وكانت داعمة للفن ولأبناء بلدها تغمدها الله برحمته".

ويضيف مولر أن الفنانة رجاء الجداوي تربت في شارع الفن بالمحطة الجديدة وانتقلت إلى القاهرة في طفولتها مع شقيقها فاروق لتعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، وتزوجت الكابتن حسن مختار ابن بورسعيد، لذلك ظلت ما بين الإسماعيلية وبورسعيد حتى وفاتها بمستشفى العزل اليوم أيضا على أرض الإسماعيلية.

وكان آخر أعمال رجاء الجداوي مسلسل "لعبة النسيان" الذي جرى عرضه في شهر رمضان الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وأحمد داوود وإنجي المقدم ومحمود قابيل وإخراج أحمد شفيق.

وانتهت الجداوي من تصوير العمل قبل انتهاء شهر رمضان بيومين، وبعدها مباشرة أصيبت بفيروس كورونا ودخلت المستشفى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.