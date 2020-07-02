"ربيع": مشروع محور قناة السويس ساهم في إحداث نقلة نوعية بالتنمية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مخطط إنشاء قناة السويس الجديدة كان لمدة 3 سنوات، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بأن يكون الحفر عام واحد فقط، وهو ما تحقق بالفعل، حيث تم حفر القناة خلال 354 يوما، أي قبل 11 يوم عن الموعد المحدد، موضحا أن قناة السويس هي قاطر المشروعات العملاقة التي أطلقها السيسي، وبنجاحها نجحت كل المشروعات العملاقة التي تم إنشاؤها منذ 2014.

وأضاف "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنه بعد حفر القناة الجديدة، أصبح المجرى الملاحي العالمي الآمن والأسرع والأقصر في العالم، خاصة أن أعماق القناة وصلت لـ66 قدم، لاستقبال السفن العملاقة، لم تكن تستطيع استقبالها إذا ظلت القناة جهة واحدة، موضحا أن القناة عبر فيها 81 سفينة في يوم واحد بأغسطس الماضي، ونهدف لوصول عدد السفن إلى 95 و100 سفينة في 2023.

وأشار إلى أن الهيئة، وضعت استراتيجية 2023 لمواكبة هذا الحدث، كما عبرت أكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة 234 ألف طن و23 حاوية في مايو الماضي، لافتا إلى أن قناة السويس، أصبح مقصد للعالم أجمع، وهناك ثقة بها كقناة أو كإدارة والمرشدين الموجودين في الهيئة.