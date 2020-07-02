"ربيع": عائدات قناة السويس 5.8 مليار دولار.. ونأمل في مضاعفته

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات قناة السويس العام الماضي بلغت 5.8 مليار دولار، ونأمل في الوصول لضعف هذا العدد، كما يجري على جانبي القناة محور القناة الجديد والهيئة الاقتصادية، يجري فيها مشروعات عملاقة، والذي سيضيف أخرى لهيئة قناة السويس، لافتا إلى أنه عبرت مليار طن بضاعة العام الماضي لم تستفيد القناة سوى رسوم العبور فقط ولكن المحور سيضيف عائد إضافة آخر.

وأضاف "ربيع" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة extra news، أنهم توقعوا في بداية أزمة فيروس كورونا تباطؤ التجارة العالمية فتم تجهيز دراسة لضخ حزمة تخفيضات للسفن للمرور بالقناة بالرغم من أزمتي الفيروس وانخفاض أسعار البترول، لافتا إلى تلك الحزمة جذبت 150 سفينة زيادة في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي بعائد 66 مليون دولار.

وأوضح أن الهيئة الاقتصادية بها 6 موانئ جديدة، ونستهدف بعض الاستثمارات في مجال صناعة السيارات والبتروكيماويات والإلكترونيات ما ستؤدي لجذب، لافتا إلى أن ميناء شرق بورسعيد "عبقري" حيث تغادر السفن منه إلى أوروبا مباشرة ما يوفر وقود ووقت وعمالة.