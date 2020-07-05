تفاصيل آخر صورة رسمية للفنانة رجاء الجداوي بالحجاب

التقطت عدسة المصور كريم نور، آخر صورة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل لعبة النسيان، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهي آخر صورة رسمية لرجاء، إذ أصيبت بعد انتهاء تصوير المسلسل، بفيروس كورونا المستجد، ونقلت لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت مصادر، لـ"الوطن"، إنّ الفنانة دينا الشربيني هي التى رشحت كريم نور لتصوير بوسترات المسلسل، وهو الذي اختار الألوان التي ارتدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أثناء التقاط الصور.

يذكر أنّه جرى تسريب صورة للفنانة الراحلة من داخل مستشفى العزل وهي على سرير المرض، دون رغبتها، وطلبت بعد نشرها حذفها، وقالت إنّها غير راضية عنها ولا تعلم عنها شيئا.