ربيع: تعامل قناة السويس مع سفينة موبوءة كان له مردود إيجابي عالميا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ قناة السويس كانت بين أوائل الهيئات التي تعاملت مع فيروس كورونا منذ ظهوره في العالم، رغم تأخر وصوله لمصر، وهذا بسبب تعامل العاملين بالهيئة مع السفن الأجنبية والأجانب، وهناك مرشدين وعمال يدخلون السفن، لذلك كان هناك حرص شديد في الإجراءات الاحترازية، وجرى تجهيز ملابس وأقنعة وجوانتيات وأدوات للتطهير، فضلا عن متابعة وقياس درجات الحرارة باستمرار.

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ الهيئة اكتشفت سفينة على متنها 61 مصابا بفيروس كورونا، ووزارة الصحة والحجر الصحي أوصيا بعدم صعود أي شخص من القناة على متن السفينة لأنها موبوءة، وللحفاظ على المرشدين جرى عمل إرشاد للسفينة عن بعد، فضلا عن عبور آمن للسفينة دون مرشدين عليها.

وكشف ربيع عن أنّ الواقعة كان لها مردود كبير جدا عند توكيل السفينة والتوكيلات الملاحية، بأنّ القناة لديها حلولا في التعامل مع الأزمات ولكل المشكلات التي قد تواجه أي سفينة تعبر قناة السويس، لأنه كان ممكن للهيئة ألا تسمح للسفينة بالمرور باعتبارها موبوءة.

وكشف ربيع عن أنّ متحف قناة السويس كان مقررا افتتاحه في أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام، لكن هناك تأخير في المعدات والأجهزة التي تأتي من الخارج بسبب فيروس كورونا، وقد يكون افتتاحه بداية العام المقبل، موضحا أنّ المتحف سيكون به مقتنيات كثيرة حقيقية كانت موجودة في حفل افتتاح قناة السويس الأولى وكانت موجودة في فرنسا وتم إهداؤها لمصر، إضافة لبعض الكتب والتماثيل لديليسبس ومنزله ومقتنياته وكل هذا حقيقي.