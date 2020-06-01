رئيس هيئة قناة السويس: جذبنا 104 سفن لم تكن تمر من قبل بقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن الحوافز التي أعطتها قناة السويس لشركات الملاحة خلال شهري مايو ويونيو، ساعدت كثيرا على تحقيق عوائد رغم الأزمة الراهنة التي أثرت على العالم كله، "الحوافز كانت مدروسة ومحسوبة في وسط الأزمة الراهنة، ومن 1/4 لـ31/5 تم جذب 104 سفن لم تكن تمر من قبل بقناة السويس، ودخلت 42 مليون دولار هذه الفترة".

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن عدد السفن في شهر مايو 1601، وشهر مايو العام الماضي كانت 1600 سفينة، وحدث انخفاض نتيجة كورونا في الحمولات الصافية، حيث تم تسجيل 95 مليون طن حمولة صافية في مايو، ومايو العام الماضي 105 مليون طن.

وتابع ربيع أن السفن السفن العملاقة نسبة 28% لا تمر من القناة هذه الفترة، ولكن بالرغم من الأزمة نجحت قناة السويس ولم تتأثر كثيرا، وتأثرت هذا الشهر حوالي 12%.