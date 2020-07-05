إليسا ناعية رجاء الجداوي: الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل من أحبك

نعت الفنانة إليسا عبر حسابها على تويتر، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وغرّت إليسا عبر حسابها على تويتر: "وداعا رجاء الجداوي، الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير، الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منن أكيد، رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كلو".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.