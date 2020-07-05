المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى رجاء الجداوي: اللهم أسكنها فسيح جناتك

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما.

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في بيان عنها اليوم: "ندعو الله أن يغفر لها ويسكنها فسيح جناته، وأحسن الله عزاء أهلها وذويها".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.