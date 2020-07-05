كريم عبدالعزيز ناعيا رجاء الجداوي: عمرها ما زعلت حد

نعى الفنان كريم عبد العزيز، الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وغرّد كريم، عبر حسابه على تويتر: "وداعا رجاء الجداوي، ربنا يرحمك ويغفرلك، عمرها ما زعلت حد، البقاء لله".

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

ومن المقرر أن تتسلم أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، لدفنها بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.