إزالة سطح مخالف بالمنطقة الأولى "عمارات" في الشروق

قَاد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق حملة إزالة فورية لمخالفة بناء بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، حيث تم رصد مخالفة بنائية متمثلة فى تنفيذ زيادة بغرف خدمات دور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء بغرض تحويلها لدور سكنى بالمنطقة الأولى (عمارات) بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة المشكلة لإزالة مخالفات البناء بالمدينة تمكنت خلال الحملة من إزالة الأعمال المخالفة والتحفظ على مواد وأدوات البناء علاوةً على تحميل المخالف تكاليف إزالة الأعمال وإيقاف التعامل على قطعة الأرض .

كما طالب رئيس الجهاز أصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة، مشيراً إلى استمرار الجهاز فى تلقى طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 مع إتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون حيث لن يتم تقنين المخالفات.وفى سياق متصل، أوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم التنسيق مع شرطة المرافق لتنظيم حملات رفع إشغالات أمام المجمعات التجارية والباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه تم شن حملة استهدفت الأحياء ( الثامن – المستقبل – الشباب 63م) بإجمالى (7) مجمعات تجارية، حيث تمكنت الحملة من مصادرة الإشغالات خارج حدود المحال التجارية بتلك المجمعات، وذلك لتعديها على ممرات المشاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير (32) محضر مخالفة. وأشار المهندس عبد الرءوف الغيطى إلى أن حملة رفع الإشغالات جاءت بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وحول الأسواق، والمحافظة أيضاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.