منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 110 آلاف شكوى خلال شهر

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إن عدد الشكاوى والطلبات والاستغاثات التي تلقتها المنظومة سواء بالقبول أو الرفض، تجاوز خلال شهر يونيو الماضي 110 آلاف شكوى.

وأضاف "رفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مضمون التقرير الذي رُفع لرئيس مجلس الوزراء كان خاصًا بالشكاوى المتعلقة بالصحة تحديدًا، والتي تأتي على رأس أولويات إهتمام الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا يتجلى من المشروعات القومية الكبرى والمبادرات التي تتم في مجال الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع، أنه عند حدوث التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد، كان هناك تكليفًا من رئيس مجلس الوزراء بأن المنظومة تتكامل في جهودها، فضلًا عن أن المنظومة مكلفة بتلقي كافة شكاوى المواطنين التي تمس كل خدمات الحكومة التي تقدمها للمواطنين، والصحة من ضمن هذه المجالات.

واستكمل، أن هذه الفترة استثنائية على العالم كله، وتتطلب سرعة التعامل والاستجابة، مضيفًا "استطعنا خلال الشهر الماضي بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة في هذه الجهات أن نتعامل مع قرابة 22 ألف شكوى متنوعة، وحققنا نسبة استجابة متميزة خلال الشهر، وواجبنا هو التعامل مع هذه الحالات".