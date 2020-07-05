نقيب المرشدين السياحيين: عودة السياحة رسالة طمأنة للعالم بوضع مصر

قال بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بمحافظة البحر الأحمر، إنه يوجد كشف دوري على السائحين والعاملين في القطاع السياحي بعد بدء عودة السياحة مرة أخرى بعد المرور بجائحة فيروس كورونا وتوقف السياحة لعدة أشهر، موضحا أن الكشف على السائحين يبدأ من المطار وشركات السياحة تقوم بتعقيم الأتوبيسات والالتزام بارتداء الماسكات والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأفراد والعاملين والسائحين.

وأضاف أبوطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة "TEN" أن الأمور تسير بشكل جيد جدا الأيام الماضية وكانت تجربة جميلة جدا ورسالة طمأنة لكل دول العالم بتواجد مصر واستعدادها لاستقبال كل جنسيات العالم دون تمييز، ولكن الأمر متوقف على الدول التي تقرر السماح للشركات السياحية الخارجية التي تستهدف مصر كمنتجعات سياحية خارجية في الوقت الحالي.

وتابع أبوطالب أن السياحة الداخلية تسير بنظام معين في الغردقة بالتحديد ويتم متابعتها يوميا من المسؤولين، خصوصا أن الغردقة تحتوي على عدد فنادق كبيرة وبعدد غرف كبيرة، مشيرا إلى مصر حاليا تركز على إرسال رسالة لدول العالم بعود السياحة مرة أخرى، ولا نلتفت بالأرقام التي جاءت حتى الآن بشكل كبير، ولكن الهدف هو تعامل مصر مع السائحين.

وكشف أبوطالب أن السائحين القادمين من بيلاروسيا هم الأكثر في الفترة الحالية، والطائرة الواحدة لاتحمل أكثر من 200 سائح، واستقبلت مصر طائرة أوكرانية بها نحو 142 سائحا، ويليها طائرة 151 سائحا وهكذا.