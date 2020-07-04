يوسف: السياحة الشاطئية ستكون الأكثر جذبا للسياح بمصر

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن الهيئة بعد الغلق الكلي، بدأت في ملف الجولات الافتراضية للعديد من المواقع الأثرية، ونالت أعلى معدلات مشاهدة وتفاعل.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "بدأنا وضعنا فيديوهات خاصة بالإجراءات الاحترازية وذلك عبر التواصل مع الجمهور".

وتابع: "تواصلنا مع الشركات السياحية لإعلامهم بالإجراءات الاحترازية وإجابتهم على أسئلتهم كاملة، ومصر جاهزة بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية، وهي فكرة فيلم رحلة سائح إلى مصر".

وتابع: "أطلقنا حملة ديجيتال في أهم الأسواق الخاصة بمصر، منذ أسبوعين واخترنا الفئات والدول المستهدفة للوصول إليهم وهو ما أحدث أثرًا جيدًا وحرك رغبات الناس بزيارة مصر، ونخاطب العالم بـ14 لغة ونركز مع الأنفلونسرز، وهم الرحالة، حيث ندعوهم إلى مصر في رحلات تعريفية مختلفة لزيارة الأماكن المختلفة السياحية بمصر مثل الاماكن الثقافية والشاطئية والواحات والجبال، وهم من يصورون رحلاتهم ويشاركون متابعيهم بتفاصيل رحلاتهم، ونركز على هذا الأمر منذ سنتين".

وأردف: "السياحة الداخلية بدأت بنسبة 25% في الفنادق المصرية، ثم ارتفعت نسبة الإشغال إلى 50%، ونرحب الآن بالسياحة الخارجية، وأكبر قدر ممكن المنشآت محتفظة بالعمالة، لأنه من الصعب تعويض العمالة المدربة، و50% من الطاقة الاستيعابية لا تعني أن 50% خسروا وظائفهم، لكن سيحدث نظام تبادل الشيفتات، وتم الاستغناء عن بعض العمالة غير المنتظمة في قطاعات كثيرة على مستوى العالم وليس مصر فقط".

وأتم: "عندما ستبدأ، فإنها ستكون في المناطق الشاطئية الأقل كثافة، والناس يريدون التواجد في المياه والشمس والهواء، والسياحة الثقافية سيكون موسمها في شهري سبتمبر وأكتوبر".