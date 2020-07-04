يوسف: السياحة المصرية حققت أعلى عوائد في تاريخها عام 2019

قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن منظمة السياحة العالمية في عام 2019، قالت إن هناك 1.5 مليار سائح حول العالم، بـ"بيزنس"، يقدر بما بين 1.2 تريليون دولار، والسياحة تمثل أكثر من 10% من الناتج الإجمالي العالمي و10% من فرص العمل و30% من تجارة الخدمات.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "طبقًا للبنك المركزي، حققت مصر أعلى عائد اقتصادي في تاريخ مصر في عام 2019 بحوالي 13 مليار دولار، ولم نصل إلى أرقام عام 2010 من ناحية عدد السياح، يعني أننا استهدفنا فئات من السياح".

وتابع: "عملنا على تنويع مصادر جذب السياح، ولم نعد أسرى لـ4 أسواق فقط هي المتحكمة في السوق المصري، ما أدى إلى تحقيق نتائج اقتصادية جيدة جدًا".

وواصل: "منظمة السياحة العالمية وضعت 3 سيناريوهات لتأثر السياحة عالميًا، السيناريو المتفائل قال إن السياحة ستقل بما يتراوح ما بين 60% إلى 80% والتعافي سيستغرق سنة ونصف تقريبًا، لكي تعود إلى المعدلات الطبيعية وذلك على مستوى العالم".

وأتم: "تكلمت مع العديد من الزملاء في القطاع السياحي، وأزمة كورونا هي الأصعب التي مرينا بها، بسبب الاغلاق التام، ويجب أن نكون جاهزين بالإجراءات الاحترازية لاستقبال السياح وفقًا للضوابط المنصوص عليها، ومنظمة الصحة العالمية، وفتح السياحة قرار سياسي خاص بالدول، وهناك بعض الدول فتحت السياحة للأماكن السياحية، وهناك دول صنفت كوجهة آمنة للسفر وأخرى غير آمنة".