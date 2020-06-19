"المتيني": بدء تشغيل مستشفى جامعة عين شمس الميداني لعلاج مرضى كورونا

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة بدأت اليوم الجمعة، في تشغيل المستشفى الميداني، لعلاج مرضى فيروس كورونا، واستقبال الحالات المصابة بالمرض، مؤكدا أنّه سيجري تخصيصه للحالات المتوسطة وفوق المتوسطة التي تحتاج لرعاية داخل المستشفى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، الاثنين الماضي، أول مستشفى ميداني لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في ظل سعي الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور أيمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، عن تفاصيل إنشاء مستشفى ميداني تابع للجامعة، متخصص لعلاج المصابين من مرضى كورونا المستجد، موضحا أنّه سيجري تخصيصه للحالات المتوسطة وفوق المتوسطة التي تحتاج لرعاية داخل المستشفى.