رئيس جامعة عين شمس يكرم أساتذة الألسن الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

نظمت جامعة عين شمس برئاسة الدكتورمحمود المتيني رئيس الجامعة، للمرة الثانية مراسم الاحتفال النصف سنوي لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث على مستوى كليات الجامعة للدفعة 24، عبر تقنية فيديو كونفرانس، بحضور الدكتورعبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات.

وأكد الدكتورمحمود المتيني رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على تكريم أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث إيمانًا من إدارة الجامعة بأهمية تشجيعهم وزيادة معدلات النشر الدولي للأبحاث والارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة، كذلك أوصى بالعمل على تقديم أبحاث علمية مشتركة مع مختلف بلدان العالم لرفع كفاءة الناشرين المصريين في مجال اللغات.

وأشار الدكتورعبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن اليوم شهد تكريم الدفعة 24 يناير 2019، مؤكدًا أنه تم صرف الدفعات من 2013 حتى 2019 في خلال الفترة من يوليو 2017 حتى 21 يونيو 2020، ويعد هذا إنجازا لقطاع الدراسات العليا والجامعة في تكريم المتميزين مما كان له الأثر الإيجابي على تصنيف الجامعة وظهورها كرائد للبحث العلمي في مصر وأن تحتل مركزا متميزا في جميع التصنيفات العالمية حيث تم تكريم أكثر من 250 باحث لنشرهم أكثر من 300 بحث دولي علمي.

ومن جانبها أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن، أن إدارة الكلية تعمل على زيادة الأبحاث المنشورة دوليًا وفق معايير الجودة التي وضعتها إدارة الجامعة، مشيرة إلى الزيادة في عدد الأبحاث الدولية المصنفة في Scopus.

وأوضحت، أن النشر الدولي في مجال اللغات يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه الباحثين المصريين، وعلى الرغم من أن الباحثين بكلية الألسن ينافسون بأبحاثهم أصحاب اللغات في بلدانهم إلا أنهم استطاعوا أن يقدمو مستويات متميزة.

وشهدت مراسم الاحتفال تكريم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس من كلية الألسن.