مصرع 7 أشخاص جراء أمطار غزيرة وفيضانات جنوب غربي اليابان

أعلنت حكومة محافظة "كوماموتو" جنوب غربي اليابان، اليوم، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم، فيما قد يُخشى من مصرع 15 آخرين على الأقل، بعد أن تسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات هائلة وانهيارات طينية.

وقالت السلطات المحلية، في أحدث بيان، إن رجال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى المناطق المتضررة بشدة على طول نهر "كوما" الذي تجاوز ضفافه في عدة مناطق، بعد أن ضربت الأمطار الغزيرة المنطقة، أمس السبت، ما تسبب في فيضانات هائلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشار مسؤولون محليون، إلى أن 6 أشخاص تأكدت وفاتهم في بلدة أشيكيتا بمحافظة كوماموتو، إضافة إلى رجل في بلدة تسوناجي المجاورة، ولا يزال 9 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، وعُزل بعض السكان في الأجزاء الوسطى والجنوبية من المحافظة، بما في ذلك مدينتي "ياتسوشيرو" و"هيتويوشي"، بعد أن قطعت الفيضانات والانهيارات الطينية الطرق وجرفت المباني.

وتم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي البرية إلى المنطقة كجزء من جهود الإغاثة، وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه سيتم تعبئة حوالي 10 آلاف من قوات الجيش للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وبدأت الأمطار في الهطول على المنطقة على مدار اليومين الماضيين، فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أمرًا بإخلاء 203200 نسمة في كوماموتو ومحافظة كاجوشيما المجاورة؛ حيث تم إنشاء أكثر من 100 ملجأ.

وأشارت شركة كيوشو للطاقة الكهربائية، إلى أن 5800 منزلاً في كوماموتو وكاجوشيما كانت بدون كهرباء حتى صباح اليوم الأحد.