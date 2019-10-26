لقي 10 أشخاص حتفهم واعتبر 3 آخرون على الأقل في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية على المناطق الواقعة شرقي وشمال شرقي اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم، أن الانهيارات الأرضية تسببت في تدمير بعض المنازل في مقاطعة "تشيبا" شرق العاصمة "طوكيو"، مشيرة إلى أن مياه العديد من الأنهار في المحافظة غمرت الشوارع والمناطق السكنية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكانت وكالة الأرصاد الجويّة اليابانية، أصدرت في وقت سابق، تحذيرا من سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق واسعة في شرق ووسط البابان، وقال مسؤولون إنّ خدمة الكهرباء مقطوعة عن نحو 4.700 منزل في المنطقة حتى مساء الجمعة، فيما تم تعليق خدمة القطارات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

جدير بالذكر، أن الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب اليابان قبل اسبوعين تسبب في مقتل أكثر من 80 شخصا.