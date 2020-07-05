حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز المنيا وفض "سوق ريدة"

شنت الوحدات القروية التابعة لمركز المنيا، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع القمامة والمخلفات، تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضي المحافظ، وقد جرى إزالة تعديات على مساحة 5 قراريط.

وكان العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وجه رؤساء الأحياء والقرى بمواصلة العمل لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي بيد من حديد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

ووجه رئيس مركز ومدينة المنيا رؤساء القرى بمتابعة الوحدات الصحية للوقوف على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكيد على توافر المستلزمات الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومر محمد جابر، رئيس الوحدة المحلية القروية ببني محمد سلطان، على الوحدة الصحية لمتابعة سير العمل بها، وتم فض سوق قرية ريدة لمنع التجمعات التي تعمل على انتشار الأمراض والأوبئة خاصة كورونا.

كما مر محمد محمود رئيس الوحدة القروية بتله، على الوحدة الصحية لمتابعة سير العمل، ومتابعة مدى توفر الأدوية التي يتم تقديمها للمواطنين، وحملات النظافة ورفع التراكمات ومخلفات القمامة بالقرية والتوابع.