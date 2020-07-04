توريد 304 آلاف طن قمح بشون وصوامع المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم، 304059 طنا و517 كيلو جرام، مشيراُ إلى ضرورة الالتزام التام بتطبيق إجراءات الوقاية والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

أشاد المحافظ، بانتظام عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، وهي 670 جنيهاً للأردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيهاً للإردب بدرجة 23 قيراط، و700 جنيه للأردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محلياً.

وتضم المحافظة 47 موقعا للشون والصوامع والهناجر لاستقبال الأقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن، وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 249 ألف فدان.