71 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

سجّل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تطورا وبائيا جديدا بـ71 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد، كأعلى إحصائية يسجلها المركز الوطني، 42 حالة منها بمدينة سبها و20 بطرابلس، ليرتفع بذلك مجمل عدد الإصابات إلى 989.

و دعى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنون لاتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل حظر التجوال ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية، وفقا لما نقله موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

كما طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس، بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.