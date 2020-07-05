مرسيدس تعلن عن اتفاقية لتطوير السيارات الكهرابائية

أعلنت شركة مرسيدس بنز عن خطوة مهمة أخرى في رحلتها نحو تطوير السيارات الكهربائية، حيث أطلقت الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة ومقرها شتوتغارت شراكة استراتيجية بعيدة المدى مع الشركة المصنعة لخلايا البطارية الصينية Farasis Energy، بما في ذلك الحصول على حصة في الأسهم.

وتشمل العناصر الرئيسية للاتفاقية تطوير وتصنيع تقنيات بطارات متقدمة، مصحوبة بأهداف طموحة للتنافس من حيث التكلفة.

ينصب التركيز التكنولوجي على الزيادات الكبيرة في النطاق من خلال التقدم في كثافة الطاقة وتقليل أوقات الشحن.

وسيوفر العقد مصدرًا آمنًا لتزويد خلايا البطاريات لاستراتيجية كهربة سيارات مرسيدس بنز، بينما تكتسب شركة Farasis الأمان لبنائها المخطط للقدرة الإنتاجية، حتى تكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على مصانع مرسيدس بنز الألمانية في المستقبل.

ويقول "هوبرتوس تروسكا"، عضو مجلس إدارة شركة دايملر إيه جي، المسؤولة عن الصين الكبرى: "الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، ونحن نعمل بالفعل مع شركاء أقوياء وموثوقين في الصين، وليس فقط تعزيز بصمتنا المحلية ولكن أيضًا لتعزيز قدرتنا التنافسية في جميع أنحاء العالم".