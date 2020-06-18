لأول مرة.. مرسيدس تستعرض 4 موديلات جديدة بمصر

لأول مرة، تستعرض شركة مرسيدس-بنز ايجيبت موديلات جديدة من فئة "Mercedes-AMG" في السوق المصري.

وتمكنت علامة "Mercedes-AMG" من تحقيق العديد من النجاحات في عالم السيارات الرياضية، ما أتاح لها ترسيخ مكانتها كعلامة فريدة للسيارات فائقة الأداء والسيارات الرياضية المتميزة.

واليوم، تتوسع مرسيدس-بنز ايجيبت في موديلات سياراتها الرياضية المطروحة في السوق المصري، ليس فقط باستعراض موديل واحد جديد، ولكن بأربعة فئات جديدة من سيارات " Mercedes-AMG"، وهي "AMG GT 53 4MATIC + 4-door Coupé، AMG GT 43 4MATIC+ 4-door Coupé و GLC 43 4MATIC Coupéالجديدة وAMG A 35 4MATIC (هاتشباك)".

وتتمتع كل سيارات "Mercedes-AMG" بمحركات قوية بأداء استثنائي، وتقديمها لتجربة قيادة رياضية إلى جانب جودتها التي لا تُقارن.

في الوقت نفسه تُجسّد السيارة أرقى مستويات الفخامة والاهتمام بأدق التفاصيل، وهي السمات التي اقترنت بتلك العلامة المتميزة طوال مسيرتها.

وتتمتع السيارة "AMG GT 4-door Coupé" بتصميمها الفريد، راحتها الفائقة وأدائها الرياضي.

وصُممت السيارة ذات الأربعة أبواب لتتيح المزيد من المساحات الداخلية والاستخدامات المتنوعة، ما يضعها في فئة خاصة بها.

وتتيح "AMG GT 4-door Coupé" لعشاق القيادة الرياضية سيارة للاستخدام اليومي، دون التنازل عن الأداء الفائق لفئة سيارات "Mercedes-AMG".

والسيارة "AMG GT 43 4MATIC+" مزودة بمحرك 6 سلندر، سعة 3 لتر يولّد 367 حصانًا وعزم دوران 500 نيوتن متر.

وتصل سرعة السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 4.9 ثانية فقط، كما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/الساعة، ما يضمن تجربة مثيرة لعشاق قيادة السيارات.

أما السيارة "AMG GT 53 4MATIC+" فتصل قدرة محركها إلى 435 حصانًا، مع عزم دوران 520 نيوتن متر، بينما تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/الساعة خلال 4.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى إلى 285 كم/الساعة.

وتعتبر السيارة "AMG A 35 4MATIC" موديل جديد في عالم السيارات فائقة الأداء.

وتتمتع السيارة الهاتشباك ذات الأداء القوي بمحرك تربو جديد 4 سلندر بسعة 2 لتر و306 حصان، ما يمنح السيارة أسرع استجابة ممكنة بصوت رياضي متميز.

ويبلغ تسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/ساعة في 4.7 ثانية مع سرعة قصوى 250 كم/ساعة.

ورغم أنّ كل التفاصيل صُممت لتحقيق أقصى مستوى من ديناميكية القيادة والثبات على الطريق، إلا أنه لم يتم التنازل في الوقت نفسه عن السلاسة والراحة خلال الاستخدام اليومي.

من ناحية أخرى، يأتي التصميم الخارجي القوي للسيارة ليؤكد الشخصية الرياضية لسيارات "AMG"، كما يضيف هذا التصميم عناصر جديدة لخصائص التصميم المعروفة لسيارات الـ "A-Class".

أما التصميم الداخلي للسيارة فيتماشى مع أداء "Mercedes-AMG"، حيث تتميز السيارة من الداخل بمقاعد رياضية، مع جيل جديد من عجلات قيادة "AMG".

وتجمع سيارة الـ"GLC 43 4MATIC Coupé SUV" متوسطة الحجم بين التصميم الجديد، والأداء المتطور وديناميكيات القيادة الرياضية.

إنّ شبكة الرادياتير التي تُميز سيارات Mercedes-AMG، التصميم الجديد لمصابيح الإضاءة، وأنابيب العادم المزدوجة المستديرة، تجذب إليها كل الأنظار على الطريق.

وتتميز السيارة بنظام الدفع الرباعي وهي مجهزة بمحرك "V6 biturbo" سعة 3 لترات يولد قدرة 390 حصانًا مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.9 ثانية فقط، في حين أن السرعة القصوى للسيارة محددة إلكترونيًا 250 كم/ ساعة.

كما أن السيارة مزودة أيضًا بأحدث إصدار من نظام تشغيل "MBUX"، مع الوظائف وشاشات المميزة لعلامة "AMG"، لتقدم السيارة مفهومًا مبتكرًا للتحكم يزيد من جاهزيتها للاستخدام اليومي.

وعُززت الخصائص أيضًا من خلال المساحة الاستثنائية للركاب والأمتعة، وتجهيزها بباقة متكاملة من خصائص الأمان المتطورة.