إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن حملات إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى ونجوع المحافظة مستمرة طبقًا لتويجهات القيادة السياسية، بالتنسيق بين كل الجهات المعنية على أن يجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحررت محاضر جنح طوارئ لهم.

وترأس سكرتير مساعد المحافظة المهندس نبيل الطيبي، حملة لإزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة وخط تنظيم بمركز الغنايم، ونفذت 7 قرارات إزالة صادرة لبعض المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وخط التنظيم.