رفع 38 طن مخلفات وقمامة بالقوصية في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية خلال الوردتين الصباحية والمسائية مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم مشيرا إلى رفع حوالي 38 طن مخلفات وقمامة وتسوية وتمهيد عدد من الطرق والشوارع غير المرصوفة للتيسير على المارة وخلق سيولة مرورية بمركز القوصية فضلا عن تحرير 8 محاضر إشغال طريق و7 محاضر بيئة و6 محاضر تموين.

وقالت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية أن الوحدة المحلية بمركز القوصية قامت بحملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة و تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة بها حيث تم رفع 16 طنا بقرية بني قرة و22 طنا بقرية فزارة من مخلفات وقمامة ومخلفات صلبة وتراكمات الري والأتربة ونواتج تطهير الترع والمصارف والتراكمات وردش المباني من أماكن تجمعات المخلفات بقريتي فزارة وبني قرة خلال حملة مكبرة بمشاركة نائب رئيس المركز والمساعدين ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي الحملات الميكانيكية بتلك القرى وبمعدات الوحدة المحلية بالمركز وتلك القرى من قلابات ولوادر وجليدر وغيرها.