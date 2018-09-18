أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن بدء توزيع صناديق القمامة الجديدة في الأماكن التي رفع أكوام القمامة منها بحي شرق وغرب أسيوط وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على ظاهرة النباشين وتراكم القمامة في الشوارع تمهيدًا لتعميمها بالقرى والمراكز .

وبدأت رئاسة حي شرق مدينة أسيوط في توزيع صناديق القمامة الجديدة وقام محمد حلمي رئيس الحي بالإشراف علي وضع هذه الصناديق وتوزيعها بأماكن تجمع القمامة بعدة شوارع وبأماكن متفرقة مناشدًا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على نظافة المدينة.

وقال حلمي أن الصناديق يتم توزيعها بالمناطق الاكثر احتياجًا التى بها تجمعات قمامة كبيرة على أن يتم التوزيع على باقي المناطق فور وصول الدفعات الجديدة مضيفًا أن ذلك يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها محافظة أسيوط لرفع كفاءة منظومة النظافة وإظهار أسيوط بالمظهر الذي يليق بها.

وكان محافظ أسيوط قد كلف جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة على مدار 24 ساعة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة مشيرا إلى أن المحافظة وفرت السائقين والسيارات واللوادر والصناديق اللازمة لتدعيم منظومة النظافة.

كما أصدر تعليماته بالاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين ودهان البلدورات ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي بما يليق بهذه المحافظة العريقة ومكانتها كعاصمة للصعيد.