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محمود مسلم

12 مصابا جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بكارولاينا الجنوبية

كتب:

وكالات
12:21 م | الأحد 05 يوليو 2020
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة جرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية.

وأكد مكتب قائد شرطة المقاطعة أن أحد نواب قائد الشرطة لاحظ فجر اليوم الأحد "حالة من الاقتراب" داخل ملهى Lavish Lounge وطلب إرسال قوات إضافية إلى المكان بسبب حادثة إطلاق نار داخل المبنى وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد اعتقل أحد على خلفية الحادث.

ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه كان من المقرر أن تنظم في الملهى الليلة الماضية حفلة لمغني الراب فوجيانو.