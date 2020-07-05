12 مصابا جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بكارولاينا الجنوبية

أعلنت الشرطة الأمريكية أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء حادث إطلاق نار وقع في ملهى ليلي بمقاطعة جرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية.

وأكد مكتب قائد شرطة المقاطعة أن أحد نواب قائد الشرطة لاحظ فجر اليوم الأحد "حالة من الاقتراب" داخل ملهى Lavish Lounge وطلب إرسال قوات إضافية إلى المكان بسبب حادثة إطلاق نار داخل المبنى وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد اعتقل أحد على خلفية الحادث.

ولفتت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أنه كان من المقرر أن تنظم في الملهى الليلة الماضية حفلة لمغني الراب فوجيانو.