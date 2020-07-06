من الألف للياء.. تفاصيل حساب المواطن من البريد المصري

تقدم هيئة البريد المصري لعملائها من الأفراد والشركات، عددا من الحسابات تناسب جميع احتياجات الفئات، منها حساب المواطن.

وتستعرض الوطن خلال السطور التالية، تفاصيل حساب المواطن التابع لهيئة البريد المصري، وفقا لما أعلنته الهيئة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل حساب المواطن من البريد المصري

يقدم البريد المصري خدمة فتح الحساب للأفراد المصريين فقط:

ـ العملاء الحاليين والجدد.

ـ الأفراد الذين يتلقون مساعدات خيرية.

ـ لا يمكن فتح حساب المواطن للعملاء دون 18 عاما.

ـ لا يمكن فح حساب المواطن للعملاء أكبر من 59 عاما.

ـ يسمح فقط بحساب واحد لكل فرد.

ـ الحد الأدنى لفتح حساب المواطن، 50 جنيها للتنازل عن فتح ملف مجمع.

الفائدة على حساب المواطن

بالنسبة لحساب المواطن العادي، يجرى احتساب فائدة الحساب الجاري الفضي يوميا.

بالنسبة لحساب المواطن الحصري، يجرى احتساب فائدة الحساب الجاري الذهبي يوميا.