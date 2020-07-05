قضية جديدة.. محاكمة سما المصري في "التحريض على فسق" غدا

تعقد المحكمة الاقتصادية، غدا الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة سما المصري، في قضية جديدة، تواجه فيها اتهاما بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات، وتحمل القضية رقم 979 لسنة 2020.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة سما المصري للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، الشهر الماضي، بمعاقبة المتهمة بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.