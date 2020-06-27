عاجل.. سما المصري تصل إلى سجن القناطر لتنفيذ حكم حبسها

قالت مصادر أمنية، إن المحكوم عليها الراقصة سما المصري، وصلت منذ قليل إلى سجن النساء بالقناطر، لتنفيذ حكم حبسها الصادر اليوم من محكمة الجنح الاقتصادية.

ونقل الأمن الراقصة المحكوم عليها من المحكمة إلى السجن بعد انتهاء جلسة الحكم، حيث عاقبتها المحكمة بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.