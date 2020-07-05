خالد جلال ينعى رجاء الجداوي: فقدنا واحدة من أرقى وأعظم الأمهات

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، الفنانة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 82 عاما .

وقال جلال، في بيان صحفي له اليوم، إنه وأبطال العرض المسرحي "سينما مصر"، قاموا بتكريمها وتكريم اسم خالتها الفنانة تحية كاريوكا، عقب مشاهدتها لإحدى ليالي العرض بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، واليوم فقدنا واحدة من أرقى وأعظم الأمهات، والتي كرمها القطاع عام 2016 في منزلها لوفاة زوجها، ضمن فعاليات الاحتفال بنجمات أمهات السينما والمسرح في عيد الأم" .

ولدت الفنانة رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي، وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، والتي جسدت دورها في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف، وتلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، وعملت كعارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري في عام 1958، وحققت شهرة كبيرة في هذا المجال، وأيضا عملت في مجال الفن، ولها العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمميزة في المسرح والتليفزيون والسينما.