"رجاء الجداوي" تتصدر "تويتر".. نجوم الفن والجمهور يودعون الفنانة

تصدر هاشتاج "رجاء_الجداوي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أن أذيع خبر وافتها في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد صراع ومقاومة تخطت الـ40 يومًا ضد فيروس كورونا الذي أصابها، وعزلت على إثره بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وتضمن الهاشتاج عبارات الحزن والتعازي من محبي وعشاق وجمهور الفنانة رجاء الجداوي من مختلف الفئات العمرية من المصريين والعرب، ومن قبلهم نجوم الفن والمجتمع، ممن تسابقوا لنعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، حيث كتب الفنان عمرو دياب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان".

وكتب الكابتن أحمد حسام ميدو: "رحم الله الفنانة المحترمة رجاء الجداوي"، وكتبت الفنانة ديانا كرازون: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة رجاء الجداوي في ذمة الله.. كنتي طيبة وجميله القلب.. الله يرحمك ويغفرلك"، وكتب الفنان محمد هنيدي: "البقاء لله في الجميلة رجاء الجداوي.. ادعولها".

وكتبت الفنانة إليسا: "وداعاً رجاء الجداوي... الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير.. الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منن أكيد.. رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كله".

وغرد الفنان محمد حماقي: "وداعاً الفنانة القديرة رجاء الجداوي.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وكتب الإعلامي عمرو أديب: "لم تكن سيدة عادية قدرة غريبة على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائى واحتواء مستمر.. كانت أم الجميع وكانت من أرقى الشخصيات التى عرفتها في حياتي وكل مكان كانت تشاركني فيه كان يحل التوفيق.. لن تعود رجاء الجداوي للحياه ذهبت واخدت معها كل المعاني الجميلة الله يرحمك ويصبرني على فراقك".

فيما غردت إحدى مستخدمات "تويتر" باسم ريما: "يارب اغفر لها وارحمها واعف عنها"، فيما كتب صالح: "نجوم الفن العربي والمصري رحلوا في عام 2020.. سنة حزينة"، فيما كتبت مروة زامل: "رحيل الجميلة وسيدة الموضة والإتيكيت الأولى رجاء الجداوي.. إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يجعل مرضها في ميزان حسناتها".

وكتب أبوخالد: "رجاء الجداوي الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته"، وكتبت إيمان: "البقاء لله.. الله يرحمها برحمته، والله كتير زعلت واتدايقت وزاد حقدي على الكورونا.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الفنانة القديرة رجاء الجداوي في ذمة الله"، وكتبت نادية: "حقيقي الميدان الفني فقد كل قاماته.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته.. حقيقي كانت من أحلى وأرقى وأشيك الممثلات في التاريخ".

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد مرور 43 يومًا على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي.