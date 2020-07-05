آخر لحظات رجاء الجداوي.. هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب

كشف مصدر طبي مسؤول في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الإسماعيلية، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي، قائلا إنّها توفيت بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء خضوعها للعلاج على جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، بعد إصابتها بفيروس كورونا ودخولها مستشفى العزل، ومنها إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالتها الصحية موخرا.

وقال المصدر إنّه مع الساعات الأخيرة من ليلة السبت، بدأت تظهر حالات تدهور واضحة لحالة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، من حيث بعض التغيرات في الوظائف الحيوية بالجسم، التي كانت تخضع لجهاز التنفس الصناعي منذ أيام بعد إصابتها بفشل في التنفس، بعد أن تمكن فيروس كورونا من الرئة، بسبب ضعف المناعة وتقدم العمر، وفقا لقناة "العربية".

وأضاف أنّه مع الساعات الأولى من فجر الأحد، أصيبت الجداوي بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما تسبب في توقف عضلة القلب وأجهزة الجسم الحيوية، لافتا إلى أنّ محاولات إنعاش عضلة القلب فشلت بعد أن تمكن الهبوط في الدورة الدموية من توقف العضلة تماما، ما أدى إلى الوفاة.

وأكد المصدر أنّ مسؤولي الطب الوقائي يشرفون على تغسيل جثمان الفنانة الراحلة بالشكل الشرعي، وتكفينها ووضعها داخل كيس مخصص لمصابي كورونا، ثم إقامة صلاة الجنازة عليها داخل المستشفى من الأطباء والتمريض والعاملين، ويتم عقب ذلك نقلها إلى مقابر أسرتها بالقاهرة عن طريق سيارة إسعاف مجهزة بأطقم مخصصة للتعامل مع حالات الوفاة المصابة بالفيروس.

وغيّب الموت الفنانة رجاء الجداوي، عن عمر ناهز 82 عاما، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان 2020، حيث بقيّت في مستشفى العزل بالإسماعيلية 43 يوما، وأجرت 3 مسحات تبيّنت إيجابيتها.

وتسلّمت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، جثمان والدتها من مستشفى العزل بالإسماعيلية، لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، ومن المقرر أن تؤدي الأسرة صلاة الجنازة على الراحلة بالمقابر.