بريطانيا تسعى لشراء 60 مليون جرعة من لقاح محتمل لكورونا

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن بريطانيا اقتربت من التوصل إلى اتفاق بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (624 مليون دولار) مع شركتي "سانوفي" و"جلاكسو سميثكلاين" للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من "كوفيد - 19".

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في تجارب على البشر من المقرر أن تبدأ في سبتمبر، وفقا لما نقله موقع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استئناف بعض الأنشطة عملها في بريطانيا بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، مثل صالونات الحلاقة والفنادق منذ أمس السبت، كجزء من مرحلة جديدة من تخفيف تدابير العزل، وسط مخاوف من تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الحكومة البريطانية قالت أمس، إن عدد الوفيات جراء الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة زاد 67 حالة، ليصل الإجمالي إلى 44198 حالة.

ولا تزال المملكة المتحدة، التي انتظرت طويلاً قبل فرض تدابير العزل، متأخرة مقارنة بالدول الأوروبية المجاورة في رفع تدابير الإغلاق.