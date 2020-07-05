وزير الصحة العراقي: الخروج من خطر كورونا يعتمد على وعي المواطنين

قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم، إن مؤشرات انحسار الوباء وخروج البلاد من دائرة خطر كورونا المستجد "كوفيد 19" يعتمد على مدى التزام المواطنين بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية، وهي الركن الأساس في احتواء الوباء.

وأوضح التميمي، أن "قطع سلسلة انتشار فيروس كورونا، وخروج البلاد من دائرة خطر الوباء يعتمد أساسا على التزام المواطنين باتباع الإرشادات الصحية سواء بالحجر المنزلي أو مراكز الحجر، وفقا لما يتم إقراره من الطبيب المختص"، وفقال لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وتوقع وزير الصحة العراقي، "انحسار عدد الإصابات في حال استمرار الالتزام بالتعليمات الصحية التي تصدر من قبل وزارة الصحة وخلية الأزمة"، مشددا على أن "عدم الالتزام الذي تشهده عدد من مناطق بغداد بالإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحظر التجوال، ومواصلة الممارسات الاجتماعية وفتح المقاهي وإقامة التجمعات والحفلات وغيرها ستكون لها تداعيات سلبية وزيادة في عدد الإصابات".

وأكد التميمي، أن وزارة الصحة استنفدت كل جهودها وإمكانياتها لاحتواء هذا الوباء والسيطرة على انتشاره، مع توفير أغلب المستلزمات الخاصة والإمكانيات واتساع خبرة ملاكات الوزارة في التعامل مع الوباء.

وأشار المسؤول العراقي، إلى أن "التزام ووعي المواطنين بخطورة الوباء والتقيد بالتعليمات الصحية المتبعة؛ هي الأساس في السيطرة والحد من انتشار سلسلة الفيروس".