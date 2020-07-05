الإفتاء: التحرش ليس سلوكا حيوانيا.. "الحيوان أحسن وعنده شرف عن كده"

أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التحرش جريمة نكراء وكبيرة وفعل فاحش، وهي تجمع بين الفحش والاعتداء على إنسان ومحاولة لأخذ ما ليس حق بغير طريق شرعي مثل التهديدات والابتزاز.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: "التحرش من الناحية الشرعية سوءة أخلاقية ودينية وصاحبها معرض للعقوبة الشديدة في الآخرة، ولا يبرر له أي شيء، وللأسف ما رصدناه على بعض التواصل الاجتماعي، البعض يحاول التحرش، ونحن نقول إنه لا يوجد لا مبرر للتحرش".

وتابع: "البعض يقول إنه سلوك حيواني، وأنا أقول لا، الحيوان أحسن من كده والحيوان عنده شرف أكتر من كده".