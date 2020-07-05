خارجية فلسطين: تعاون فلسطيني أردني لتأمين إعادة العالقين من دول العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن التعاون والتنسيق الفلسطيني الأردني لتأمين إعادة العالقين الفلسطينيين من دول العالم كافة، وإنجاح حملة "عودة الأحباب"، لا يزال متواصلا ومكثفا وبنتائج ملموسة ومثمرة، وذلك بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين.

وأضافت الوزارة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أن نتائج وإنجازات كبيرة وإضافية تتحقق كثمار مباشرة لهذا التعاون الأخوي الصادق والاستراتيجي لتأمين إعادة جميع العالقين الفلسطينيين من مواطنين وطلبة إلى أسرهم وذويهم في أرض الوطن، حيث تمثل ذلك في تحديد مواعيد إضافية لرحلات الملكية الأردنية لإجلاء المزيد من الرعايا الفلسطينيين الذين لا يزالوا عالقين في العديد من الدول.

وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذه الرحلات ستقوم بنقل العالقين في الضفة الغربية المحتلة والراغبين في الالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم في الخارج، ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزارة بشأن المغادرين.

وتقدمت الوزارة الفلسطثينية، مجددا وباسم دولة فلسطين بجزيل شكرها وامتنانها للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم المخلصة وموقفهم الأخوي الصادق لرفع معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.