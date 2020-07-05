بعد شكاوى الأهالي.. رئيس أبو قرقاص يتفقد مطاحن المدينة

تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص بالمنيا، سير العمل داخل مطاحن مصر الوسطى "سلندرات أبوقرقاص" لفحص مدى جودة الدقيق المنتج، وأوزان الأجولة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال جولة لرئيس مركز أبوقرقاص داخل مطاحن مصر الوسطى، حيث تابع جميع مراحل طحن القمح بداية من استلامه وعملية غسيل وفصل الشوائب والأتربة عن الأقماح، والطحن حتى تعبئته في "الأجولة".

رافق رئيس المركز إدارة التموين بأبوقرقاص، ومكتب تفتيش الأغذية بالإدارة الصحية.

ووجه رئيس المركز العاملين داخل المطحن بالعمل، وفقًا للورديات المقررة من أجل إنجاز المهام والأعمال الموكلة لهم.

وقال دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه يجري استخدام الأقماح المحلية بنسبة خلط 60%، والقمح المستورد بنسبة 40%.

وأضافت: "هذا الخلط يجري بصفة سنوية عندما تنتهي المديرية من موسم توريد القمح المحلي، وتمر إدارات التموين يوميا على المخابز البلدي لسحب عينات من الدقيق المنتج وإرسالة للمعامل المختصة لفحصها ولبيان مدى صلاحيتها".

وكان عدد من أهالي مركز أبوقرقاص، اشتكوا من سوء حالة الخبز المنتج بسبب صرف دقيق غير جيد للمخابز البلدية.