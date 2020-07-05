تراجع الانتماء الوطني لدى الأمريكيين لأدنى مستوى له منذ 20 عاما

أظهر استطلاع حديث للرأي في الولايات المتحدة تراجع الانتماء الوطني لدى الأمريكيين إلى أدنى مستوى له منذ نحو 20 عاما؛ وذلك في ظل الظروف التي تمر بها بلادهم حاليا من تزايد انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتداعيات المظاهرات المنددة بالعنصرية.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "جالوب" الأمريكية للأبحاث الميدانية، إلى أن 70% من الأمريكيين يشعرون بالفخر كونهم ينتمون لبلادهم، لكن 45% فقط من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن شعورهم بالفخر الشديد بهذا الانتماء الوطني وهو أقل مستوى له منذ أول استطلاع أجرته نفس المؤسسة عن هذه القضية في عام 2001.

وأوضحت النتائج، أن نسبة التراجع كانت أوضح كثيرا لدى المنتمين للحزب الديمقراطي "22%" عن نظرائهم من الحزب الجمهوري "76%"، وأن أكثر من أعربوا عن انتمائهم الشديد للبلاد كانوا ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر؛ حيث كانت نسبتهم 63%، بينما بلغت تلك النسبة 33% عند الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.