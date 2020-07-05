الزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ306 ملايين جنيه

أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ306 ملايين جنيه، يستفيد منها 1525 من صغار المربين والمزارعين، لشراء وتغذية 20984 رأس ماشية محلية ومستوردة محسنة وراثيا سريعة النمو، لتسمينها ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو.

وقال الصياد إنّ وزير الزراعة وجّه قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، سواء محليا أو مستوردا، مع توفير الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

من جانبه، أوضح طارق سليمان - رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أنّ إجمالي ما تم تمويله للمشروع نحو مليار و651 مليون جنيه حتى الآن لـ10 مستفيدين، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية، كما أنّ لجان التفتيش والمتابعة التي وجّه بتشكيلها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدأت عملها الأسبوع الماضي في متابعة مشروع البتلو وإزالة أي عقبات تواجه المستفيدين منه.

وأضاف سليمان أنّه يمكن للراغبين في الاستفادة من المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري، المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال أرقام واتس آب (01558626681- 01558626682).